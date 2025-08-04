Под Рязанью сфотографировали грозовую полку

Утренний полёт фестиваля «Небо России» был отменён из-за приближения грозы. Об этом сообщается в официальной группе воздухоплавателей ВКонтакте.

В группе опубликовано фото грозовой полки над спасскими лугами.

«Так выглядело приближение атмосферного фронта, накрывшего Рязанскую область сегодня утром. Мы наблюдали его прямо на фестивальной площадке в Спасском районе, — пишет автор поста. — Это суровое облако называется грозовой полкой (облачная полка, передняя полка грозы).

Длинное горизонтальное облако в виде валика образуется при столкновении холодного нисходящего потока воздуха из грозы с тёплым влажным воздухом у поверхности земли.

Появление такого облака предвещает сильную грозу с ливнем, градом и шквалистым ветром.

Грозовой фронт может перемещаться довольно быстро:

30–60 км/ч — обычная скорость для умеренных широт.

60–80 км/ч и более — при развитии мощных линий шквалов, особенно в равнинных регионах.

в отдельных случаях при суперячейках — до 100 км/ч.

Это важно знать, поскольку грозовой фронт может очень быстро накрыть территорию, буквально за несколько минут.

Именно по причине приближения ливня сегодняшний утренний полёт был отменён. По прогнозу, непогода сохранится до вечера 5 августа».