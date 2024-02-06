С предприятия в Рязанском районе пропала целая производственная линия, пишет «Областная рязанская газета».

По данным издания, представители московской компании ООО «Авокадо Трэйд Компани» считают, что ООО «Арт-Промдизайн» использует принадлежащее им недвижимое имущество и производственное оборудование, заключая договора от собственного имени.

В частности, линия была сдана в аренду на год за 36 млн рублей госорганизации — ФАУ филиал «Черноземье» «Научно-производственное объединение уголовно-исполнительной системы».

Факт аренды линии в посёлке Поляны Рязанского района, на которой производятся корма, подтверждается письмом за подписью руководителя учреждения.

14 сентября 2023 года московские бизнесмены обратились в ОБЭП Рязанского района с просьбой провести осмотр производства, но охрана полицейских на предприятие не пустила.

В результате, через несколько дней после этого, производственная линия из помещения просто исчезла, пишет «Областная рязанская газета». 26 сентября представители «Авокадо Трэйд Компани» написали в правоохранительные органы заявление о пропаже оборудования.

Крупногабаритные части линии нашли через два дня в одном из закрытых складов. По предположению автора статьи, их не смогли вывезти ихз-за размеров.

В настоящее время ООО «Авокадо Трэйд Компани» требует от правоохранительных органов и СК РФ возбуждения уголовного дела по ч.4 ст. 159 УК РФ по факту мошенничества в бюджетной сфере с причинением особо крупного ущерба государству и юридическому лицу».

Одновременно направлен иск, который Арбитражный суд Рязанской области принял к рассмотрению 25 октября. Истец просит взыскать с ООО «Арт-Промдизайн» порядка 53 млн. руб. за упущенную выгоду и понесенные убытки.

ООО «Авокадо Трейд Компани» считает, что действия ООО «Арт-Промдизайн» в лице его представителя Куликова А.В. и директора Емельяновой Е.А. должны расцениваться, как злоупотребление правом, сопряженным с причинением убытков ООО «Авокадо Трейд Компани» в особо крупном размере.

Московская фирма также добивается возбуждения уголовного дела о мошенничестве.