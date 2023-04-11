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Вторник, 11 апреля, 2023
Татьяна Проводина

Под Рязанью рецидивист украл из магазина рыбные деликатесы на 10 тысяч рублей

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Image by Freepik

Полицейские по горячим следам раскрыли кражу из продуктового магазина, расположенного недалеко от выезда из Рязани.

Работник торговой точки сообщил полиции, что ночью кто-то открыл дверь заведения и украл банку икры, две тушки копчёной красной рыбы и рыбные консервы. Ориентировочно, было похищено товаров на 10 тысяч рублей.

Правоохранители установили, что дверь открыли ключом, похожим на родной. Такое случается при взломе методом подбора ключа.

Оперативники угрозыска нашли возле магазина следы обуви, предположительно, принадлежавшие взломщику, и обследовали обочину единственной дороги. Вскоре в направлении от областного центра полицейские обнаружили следы на земле, аналогичные следам возле магазина. Через несколько сотен метров следы свернули от трассы. По следам сотрудники полиции дошли до заброшенного строения, заметив по пути остатки копчёной рыбы, очевидно, выброшенные злоумышленником. В строении, как оказалось, прятался 50-летний мужчина, у него нашли похищенные консервы. Подозреваемого задержали.

Мужчина был не раз судим за кражи и провёл в местах лишения свободы половину жизни.

Предварительно, в состоянии алкогольного опьянения подозреваемый возвращался из Рязани к месту проживания и на выезде из города увидел магазин. Злоумышленник решил попробовать открыть дверь ключом, ему это удалось.

Взломщик с добычей пошёл домой, съев по пути икру и одну копчёную рыбу. Оперативники нашли рецидивиста в заброшенном строении, где он прятался в последнее время.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о краже.

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