Под Рязанью ребёнок ежедневно проходит 4 километра по бездорожью по пути в школу

В Рязанском районе ребёнок вынужден ежедневно проходить по бездорожью по 4 километра, чтобы попасть в школу. На ситуацию пожаловался пользователь ВКонтакте в группе «Подслушано в Рязани».
Мальчик живёт в деревне Берёзовка Екимовского сельского поселения.
Пользователь обращается к властям с требованием принять меры. По его словам, прокуратура Рязанской области бездействует.
Представители прокуратуры сообщили, что это совсем не так. 2 декабря 2022 года суд по иску прокурора Рязанского района обязал Минтранс Рязанской области направить в региональное правительство предложение о включении автомобильной дороги в перечень автомобильных дорого регионального или межмуниципального значения. После этого можно будет говорить о ремонте.
На данный момент решение суда обжаловано и не вступило в законную силу.
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