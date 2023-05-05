Под Рязанью ребёнок ежедневно проходит 4 километра по бездорожью по пути в школу

В Рязанском районе ребёнок вынужден ежедневно проходить по бездорожью по 4 километра, чтобы попасть в школу. На ситуацию пожаловался пользователь ВКонтакте в группе «Подслушано в Рязани».

Мальчик живёт в деревне Берёзовка Екимовского сельского поселения.

— Зимой дорогу чистят плохо, весной и осенью дорога в огромных канавах, — пишет автор поста.

Пользователь обращается к властям с требованием принять меры. По его словам, прокуратура Рязанской области бездействует.

Представители прокуратуры сообщили, что это совсем не так. 2 декабря 2022 года суд по иску прокурора Рязанского района обязал Минтранс Рязанской области направить в региональное правительство предложение о включении автомобильной дороги в перечень автомобильных дорого регионального или межмуниципального значения. После этого можно будет говорить о ремонте.

На данный момент решение суда обжаловано и не вступило в законную силу.

— Вопрос об обустройстве дороги к д. Березовка поставлен на контроль в прокуратуре Рязанской области, — отмечается в сообщении ведомства.