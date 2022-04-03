0.3 C
Рязань
Воскресенье, 3 апреля, 2022

Под Рязанью птицефабрика сбрасывает сточные воды в ручей

spot_img
На главнуюНовости Рязани

Под Рязанью птицефабрика сбрасывает сточные воды в ручей

7info

Рязанская природоохранная прокуратура обратилась в суд для устранения нарушений в деятельности птицефабрики, сообщила пресс-служба Рязанской межрайонной природоохранной прокуратуры.

- Реклама -

Во время прокурорской проверки установлено, что под Рязанью птицефабрика сбрасывает сточные воды в ручей Крапивня, находящийся в бассейне притоков реки Оки. При этом нет утверждённых органами Росприроднадзора нормативов допустимых сбросов.

Руководителю предприятия направили представление, но проблема не решена. Из-за этого подан иск в суд.

Рязанский районный суд требования прокурора удовлетворил.

— На предприятие возложена обязанность получить разрешение на сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, — говорится в пресс-релизе прокуратуры.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru

Предыдущая статьяВ Рязани прозвучала музыка из фильмов про Гарри Поттера в исполнении оркестра Sonorus
Комментарии для сайта Cackle