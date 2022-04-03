Рязанская природоохранная прокуратура обратилась в суд для устранения нарушений в деятельности птицефабрики, сообщила пресс-служба Рязанской межрайонной природоохранной прокуратуры.

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Во время прокурорской проверки установлено, что под Рязанью птицефабрика сбрасывает сточные воды в ручей Крапивня, находящийся в бассейне притоков реки Оки. При этом нет утверждённых органами Росприроднадзора нормативов допустимых сбросов.

Руководителю предприятия направили представление, но проблема не решена. Из-за этого подан иск в суд.

Рязанский районный суд требования прокурора удовлетворил.