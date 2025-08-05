Под Рязанью пройдет военно-исторический фестиваль «Битва на Воже»

9 августа в селе Глебово-Городище под Рязанью состоится военно-исторический фестиваль «Битва на Воже» (0+). Это событие посвящено первой крупной победе русских войск над татаро-монгольской ордой в 1378 году. ⠀

Гостей ждут мастер-классы. Здесь вы научитесь древним ремёслам — от чеканки монет до гончарного дела, познакомитесь с секретами женского рукоделия и древнерусской письменности. На ярмарке найдёте уникальные изделия местных мастеров, а на фуд-корте сможете попробовать традиционные угощения. ⠀

Главная жемчужина фестиваля — «Деревня реконструкторов», где оживёт быт Древней Руси. Там будут захватывающие показательные выступления дружины, конные сражения, старинные игры и хороводы. ⠀

Кульминацией праздника станет концертная программа, в которой примет участие звёздный гость — группа «Балаган Лимитед». Исполнители-народники считают, что «Балаган Лимитед» — это поп-группа, а эстрадники относят группу к фольклору. Зрители же обожают их и за народность, и за популярность.

На фестивале Рязанский музыкальный театр покажет отрывок символ-оперы «Александр Невский». По воле авторов перед зрителями полководец предстает не только как историческая личность, но и как незаурядный мыслитель, государственный деятель, спасший русский народ от нашествия иноземцев.

Возрастное ограничение 0+.