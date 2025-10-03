Под Рязанью откроют памятник участникам СВО

В селе Поляны под Рязанью скоро откроют памятник участникам специальной военной операции. Об этом сообщили в администрации Рязанского района.

Этот проект стал делом общим: его поддержали местные жители, дети и педагоги из Полянской школы-интерната, Полянской средней школы. К реализации присоединился также участник СВО Сергей Ушаков, который сейчас находится в отпуске. Он помогает в благоустройстве и озеленении территории памятника.

Мемориал станет знаком уважения и признания тем, кто сражался и продолжает сражаться за Родину.