Вторник, 7 февраля, 2023
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Под Рязанью мужчина 10 раз ударил соседа ножом и пошёл спать

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Фото: СУ СК РФ по Рязанской области

В Рязанском районе следователи завели уголовное дело в отношении местного жителя, 1977 года рождения, о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Подробности сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Между нетрезвыми соседями случился бытовой конфликт, подозреваемый 10 раз ударил оппонента ножом. Когда раненый потерял сознание, мужчина, решив что он мёртв, отправился спать.

Пострадавшему оказана своевременная медицинская помощь, он остался жив.

Расследование уголовного дела продолжается.

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