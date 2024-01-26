Под Рязанью ФСБ и полицейские пресекли масштабные хищения дизельного топлива

Сотрудники полиции совместно с Управлением ФСБ по региону пресекли под Рязанью масштабное хищение дизельного топлива группой лиц. Подробности произошедшего обнародовала пресс-служба Управления МВД России по Рязанской области.

Оперативники получили информацию, что в Рязанском районе злоумышленники осуществили врезку в нефтепродуктопровод и наладили схему хищения и сбыта дизельного топлива. Они проложили шланг пол землёй, который вёл к летнему домику в селе Кораблино. Там находилось специальное оборудование. Также полицейские выяснили, что от строений периодически выезжают грузовые автомобили с ёмкостями, заполненными дизельным топливом.

Правоохранители при силовой поддержке СОБР Управления Росгвардии провели операцию, в результате которой на месте хищения топлива с поличным были задержаны 46-летний и 27-летний жители Рязани. Младший из сообщников ранее был судим за аналогичное преступление. У злоумышленников изъяты два автомобиля «Валдай», в них также было специальное оборудование и ёмкости. По предварительной информации, им удалось похитить не менее 25 тонн топлива. Компании-владельцу причинён материальный ущерб на сумму более 1,3 млн руб.

Следователем следственного отдела ОМВД России по Рязанскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.»б» ч.4 ст.158 УК РФ (кража в особо крупном размере). Злоумышленники задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об их аресте.