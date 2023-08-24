Под Петербургом не могут найти управу на компанию агрессивных школьников

Жители поселка Янино в Ленинградской области пожаловались на компанию агрессивных школьников, на которых пытаются найти управу, сообщило агентство РИА Новости.

По словам очевидцев, подростки избивают других ребят. Недавно в соцсетях появилось видео с их участием, на котором более десяти подростков в скейтпарке набросились на сверстников.

«Один из нападавших размахивает ножом и угрожает пустить его в ход», – говорится в публикации.

Во втором ролике, один из друзей угрожал прострелить сверстнику колени и размахивал пистолетом. По словам очевидцев, парень подошел к школьнику и потребовал отдать футболку с буквой V.

Сотрудники СК возбудили уголовное дело по статье хулиганство, совершенное группой лиц и с предметом, похожим на пистолет. По данным РИА Новости, основные фигуранты — из семей мигрантов. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

Пока полицейские и следователи проясняют все обстоятельства, местные жители сформировали народную дружину для противодействия компании хулиганов.