Под Оренбургом погибли три человека из-за отравления суррогатным алкоголем

В селе Зеленодольск Кваркенского района Оренбургской области женщина и двое мужчин погибли из-за отравления суррогатным алкоголем, сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

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63-летняя местная жительница скончалась на месте 19 марта, мужчины 67 и 35 лет умерли 20 марта после госпитализации в реанимационном отделении ГАУЗ «Кваркенская районная больница».

От отравления метанолом также пострадал 32-летний житель Кваркенского района, ему оказывается медицинская помощь.

В сбыте суррогатного алкоголя подозревается 47-летний индивидуальный предприниматель из Кваркенского района. Сейчас с его участием производятся следственные действия.

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Следственными органами СК РФ по Оренбургской области возбуждено уголовное дело по статье о сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.