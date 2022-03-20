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Воскресенье, 20 марта, 2022

Под Оренбургом погибли три человека из-за отравления суррогатным алкоголем

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Под Оренбургом погибли три человека из-за отравления суррогатным алкоголем

Александр Ильин
Фото: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области

В селе Зеленодольск Кваркенского района Оренбургской области женщина и двое мужчин погибли из-за отравления суррогатным алкоголем, сообщает пресс-служба регионального следственного комитета. 

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63-летняя местная жительница скончалась на месте 19 марта, мужчины 67 и 35 лет умерли 20 марта после госпитализации в реанимационном отделении ГАУЗ «Кваркенская районная больница». 

От отравления метанолом также пострадал 32-летний житель Кваркенского района, ему оказывается медицинская помощь. 

В сбыте суррогатного алкоголя подозревается 47-летний индивидуальный предприниматель из Кваркенского района. Сейчас с его участием производятся следственные действия. 

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Следственными органами СК РФ по Оренбургской области возбуждено уголовное дело по статье о сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

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