Под Оренбургом автомобиль утонул в кювете с водой, погибли двое детей и мужчина

В Оренбургской области легковой автомобиль Skoda Octavia результате ДТП съехал в кювет с водой, погибли двое детей и мужчина, сообщает пресс-служба УМВД по Оренбургской области.

- Реклама -

Предварительно полиция установила: 35-летний водитель, находясь на 63-м километре автодороги Оренбург – Беляевка, не справился с управлением и съехал в кювет, заполненный талыми водами.

В результате аварии взрослый и двое малолетних детей погибли на месте.

Сейчас полицией проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.