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Суббота, 2 апреля, 2022

Под Оренбургом автомобиль утонул в кювете с водой, погибли двое детей и мужчина

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Под Оренбургом автомобиль утонул в кювете с водой, погибли двое детей и мужчина

Александр Ильин
Фото: УМВД по Оренбургской области

В Оренбургской области легковой автомобиль Skoda Octavia результате ДТП съехал в кювет с водой, погибли двое детей и мужчина, сообщает пресс-служба УМВД по Оренбургской области. 

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Предварительно полиция установила: 35-летний водитель, находясь на 63-м километре автодороги Оренбург – Беляевка, не справился с управлением и съехал в кювет, заполненный талыми водами.

В результате аварии взрослый и двое малолетних детей погибли на месте. 

Сейчас полицией проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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