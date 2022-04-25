Под Нижним Новгородом мужчина застрелил жену, ранил пасынка и покончил с собой

24 апреля в деревне Ягодное Чкаловского района Нижегородской области 64-летний мужчина застрелил 72-летнюю жену, ранил 50-летнего пасынка и покончил с собой, сообщает пресс-служба СК по региону.

- Реклама -

По версии следователей, во время семейной ссоры мужчина выстрелил из револьвера в супругу и пасынка, затем свёл счеты с жизнью.

Женщина от полученных ранений скончалась на месте, её сын доставлен в больницу с огнестрельным ранением брюшной полости.

Известно, что у стрелявшего не было законных оснований для хранения оружия. По факту двойного убийства возбуждено уголовное дело.