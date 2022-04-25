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Понедельник, 25 апреля, 2022

Под Нижним Новгородом мужчина застрелил жену, ранил пасынка и покончил с собой

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Под Нижним Новгородом мужчина застрелил жену, ранил пасынка и покончил с собой

Александр Ильин
Фото: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области

24 апреля в деревне Ягодное Чкаловского  района Нижегородской области 64-летний мужчина застрелил 72-летнюю жену, ранил 50-летнего пасынка и покончил с собой, сообщает пресс-служба СК по региону.

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По версии следователей, во время семейной ссоры мужчина выстрелил из револьвера в супругу и пасынка, затем свёл счеты с жизнью. 

Женщина от полученных ранений скончалась на месте, её сын доставлен в больницу с огнестрельным ранением брюшной полости.

Известно, что у стрелявшего не было законных оснований для хранения оружия. По факту двойного убийства возбуждено уголовное дело.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. По делу назначен комплекс судебных экспертиз. Расследование по уголовному делу продолжается», — говорится в сообщении следкома.

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