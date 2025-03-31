Шоу «Маска»: под маской Окуня скрывался Ярослав Сумишевский

Вчера, 30 марта, в эфир телеканала НТВ вышел восьмой выпуск шестого сезона главного шоу страны «Маска» (16+). Седьмым участником, раскрывшим тайну своей личности, стал эстрадный певец Ярослав Сумишевский. Он скрывался под маской Окуня.

Ярослав Сумишевский: «Я невероятно рад, что принял участие в «Маске»! Это огромный опыт для любого артиста, здесь можно исполнить композиции, которые раньше никогда бы не взял в свой репертуар. Я попробовал множество разных жанров, выступал в совершенно непривычном для себя амплуа и открыл в себе новые вокальные возможности. На этапе выбора масок мне предложили три варианта: Богатырь, Окунь и Цыплёнок. Сначала я больше склонялся к Богатырю, но после долгих раздумий мы с командой пришли к выводу, что в такой маске меня можно слишком быстро раскрыть. Во-первых, у меня, как и у Богатыря, есть борода, а во-вторых, часто у моих поклонников со мной ассоциируется именно этот народный образ. Окуня я выбрал потому, что всем сердцем люблю рыбалку, мне показалось, что будет забавно сделать отсылку, которую поймут только самые знающие. В итоге получился очень импозантный образ со смыслом. Маска Окуня очень неудобная, в ней полностью отсутствует периферическое зрение, и видеть я мог только через крошечную дырочку. А ещё она очень тяжёлая и неповоротливая, в ней даже ноги в коленях почти не сгибаются. Особенно это ощущается, когда видишь, как другие участники раскованно бегают по сцене, а сам не можешь даже присесть или посмотреть вокруг».

По правилам проекта, в каждом выпуске маски дают несколько подсказок о себе. Так, Окунь поделился: «Я живу в озере рядом с домом Филиппа, плаваю рядом с ним» (концертная программа Сумишевского называется «Рядом с тобой»). Также Окунь рассказал, что готовился к шоу «Маска» ещё когда был мальком, он пел и танцевал (в интервью Ярослав Сумишевский признавался, что пел с детства, а в юности занимался танцами). В одном из выпусков Окунь рассказал: «С самого детства я люблю просыпаться пораньше и одним из первых встречать восход солнца» (Ярослав Сумишевский родился на острове Сахалин. Этот регион одним из первых в России встречает восход солнца). Ещё Окунь добавил: «Придумывать я не умею, а вот вилять хвостом и прятаться я мастер» (Сумишевский принимал участие в первом сезоне «Шоу Аватар». Он управлял аватаром Незнайки). В последнем выпуске Окунь сказал: «Мы дуэт «Клюёт!». Как вам? Я думаю, это будет просто космос!» (Ярослав Сумишевский признавался в интервью, что в детстве мечтал стать космонавтом).

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В первом выпуске Окунь вышел на сцену с песней ANNA ASTI «Царица». Члены жюри восхитились чувственным выступлением, но так и не смогли прийти к единой версии. Спустя неделю маска исполнила песню Владимира Кузьмина «Эй, красотка». После выступления судьи предположили, что под маской Окуня могут скрываться Прохор Шаляпин или Niletto. В третьем выпуске Окунь удивил жюри песней «Баллада Атоса» Максима Дунаевского, и судьи остались верны версии Niletto. После выступлений Окуня с песнями «Только», Livin` La Vida Loca и «Атлантида» у членов жюри возникли новые предположения: Дмитрий Ермак, Артём Муратов, Андрей Гайдулян и Дмитрий Колдун. Также в исполнении маски прозвучали песни Pretty Fly The Offspring и «Скажи, зачем тебе любовь моя» Алексея Чумакова, после которых судьи остановились на именах Артёма Муратова, Нодара Ревиа и Ярослава Сумишевского.

По итогам восьмого выпуска в номинации оказались Окунь, Далматин и Боксёр. Зрители в студии решили, что продолжить участие в шоу должен Далматин, а членам жюри пришлось выбрать одного героя, который раскроет тайну своей личности. Стас Костюшкин отдал свой голос за Окуня, а Регина Тодоренко Филипп Киркоров, Валерия и Тимур Родригез поддержали Боксёра. Тимур решил, что под маской Окуня скрывается Артём Муратов, Регина и Валерия назвали имя Нодара Ревиа, а Филипп и Стас – Ярослава Сумишевского, и оказались правы.

Валерия: «Это было просто потрясающе!»

Регина Тодоренко: «Настоящий мастер, настоящий профессионал! Спасибо огромное за всё, что ты делал на этой сцене!»

Стас Костюшкин: «Брат, я бился за тебя до последнего!»

Производством проекта занимается компания «ВайТ Медиа».

Фото: НТВ