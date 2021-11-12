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Пятница, 12 ноября, 2021
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Под Красноярском в ДТП с грузовиком и микроавтобусом погибли три человека

Александр Ильин
Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю

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В Красноярском крае на 67 км а/д «Красноярск-Енисейск» грузовой автомобиль МАЗ с полуприцепом столкнулся с микроавтобусом «Мерседес». Об этом сообщает УМВД по региону. 

В результате аварии, которая случилась около часа ночи, микроавтобус съехал в кювет. От полученных травм на месте скончались три его пассажира. Двое других не пострадали. Уточняется, автобус перевозил работников местного предприятия. 

Как сообщает агентство РИА Новости, пассажиры «Мерседеса» не были пристёгнуты.

В полиции возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). 

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