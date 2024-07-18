Четверг, 18 июля, 2024

Под Касимовом открыли животноводческий комплекс на 2016 голов крупного рогатого скота

Автор: 7info7

Опубликовано

18 июля в селе Дмитриево Касимовского района официально открыли современный животноводческий комплекс. В церемонии приняли участие вице-губернатор Рязанской области Артём Бранов, зампред правительства региона Александр Шаститко, и.о. главы администрации Касимовского района Владимир Куницын, глава администрации Касимова Иван Бахилов, руководство и работники предприятия. Новый животноводческий комплекс рассчитан на 2016 голов крупного рогатого скота.

Построить комплекс удалось в рамках инвестсоглашения между АО ПЗ «Дмитриево» и облправительством. Объём инвестиций составил 3 млрд рублей. На предприятии удалось разместить новейшее оборудование. Оно будет производить около 21 тыс. тонн молока в год. Региону комплекс дал 30 новых рабочих мест.

Вице-губернатор Артем Бранов отметил, что село Дмитриево – замечательный пример успешного развития территории совместно с бизнесом.

— Совершенствуется социальная инфраструктура, реконструируются дороги, проводится благоустройство, на местном предприятии создаются новые рабочие места. То есть в комплексе, когда все развивается, получается хороший результат. Такой подход мы поддерживаем. У нас большие планы на Дмитриево, в том числе по строительству социальных объектов, — заявил вице-губернатор.

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