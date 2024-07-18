Под Касимовом открыли животноводческий комплекс на 2016 голов крупного рогатого скота

— Совершенствуется социальная инфраструктура, реконструируются дороги, проводится благоустройство, на местном предприятии создаются новые рабочие места. То есть в комплексе, когда все развивается, получается хороший результат. Такой подход мы поддерживаем. У нас большие планы на Дмитриево, в том числе по строительству социальных объектов, — заявил вице-губернатор.