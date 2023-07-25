Суд вынес приговор трем жителям Калужской области, которых признали виновными в совершении насильственных действий сексуального характера, пишет «Калуга-поиск».

Инцидент произошел в сентябре прошлого года в Сосенском. По версии следствия, трое пьяных приятелей изнасиловали женщину, а также двух малолетних детей одного из подсудимых.

Кроме того, злоумышленники угрожали своим жертвам избиением и убийством.

В итоге двух из осужденных приговорили к 16 годам тюрьмы, а третьего – к девяти годам лишения свободы.