Под Калининградом нашли загадочный труп с почерневшим лицом

Хозяйка жилья нашла тело квартиранта в одном из поселков Багратионовского района, который умер при загадочных обстоятельствах, пишет «Клопс».

Женщина сдавала квартиру 41-летнему знакомому, который исправно платил и производил впечатление спокойного человека. Она решила навестить его 27 сентября, но дверь была заперта изнутри. Тогда собеседница издания решила лезть в окно.

«Я с трудом разглядела, что он лежит в кровати, окликнула — тишина. Дотронулась до него, он холодный», — отметила калининградка.

Вскоре она обнаружила, что неизвестный вырубил электричество на щитке именно в ее квартире. Включив свет, девушка обнаружила, что у мертвеца было почерневшее лицо.

«Голова неестественно повернута набок, это выглядело так, будто ему свернули шею», — пояснила она.

Шокированная девушка вызвала полицию. В СК полагают, что видимых признаков насильственной смерти на теле нет. Рядом с телом нашли инсулиновый шприц. Проводится проверка.