Под Калининградом нашли загадочный труп с почерневшим лицом

Хозяйка жилья нашла тело квартиранта в одном из поселков Багратионовского района, который умер при загадочных обстоятельствах, пишет «Клопс».
Женщина сдавала квартиру 41-летнему знакомому, который исправно платил и производил впечатление спокойного человека. Она решила навестить его 27 сентября, но дверь была заперта изнутри. Тогда собеседница издания решила лезть в окно.
Вскоре она обнаружила, что неизвестный вырубил электричество на щитке именно в ее квартире. Включив свет, девушка обнаружила, что у мертвеца было почерневшее лицо.
Шокированная девушка вызвала полицию. В СК полагают, что видимых признаков насильственной смерти на теле нет. Рядом с телом нашли инсулиновый шприц. Проводится проверка.