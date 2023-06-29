Под Иркутском девочка погибла в бане отчима при странных обстоятельствах

В деревне Куда Иркутского района девочка погибла в бане отчима при странных обстоятельствах, сообщил телеграм-канал SHOT.

По предварительной версии, 15-летняя школьница и ее тетя приехали к мужчине, чтобы забрать вещи матери, которая умерла полтора месяца назад.

Вскоре девочка отлучилась в баню и долго не возвращалась. Некоторое время спустя родственники обнаружили ее мертвой.

Рядом с погибшей был 50-литровый газовый баллон, вентиль которого был приоткрыт. Предположительно, она надышалась газом. Следствие выясняет, была ли причиной трагедии утечка.