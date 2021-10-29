Под Челябинском 12-летняя школьница почти по рукоять вонзила нож в сердце отчима

Правоохранительные органы разбираются в убийстве 40-летнего мужчины в поселке Роза под Челябинском, пишет Znak.

По предварительной версии, 12-летняя падчерица ударила отчима в грудь кухонным ножом, вонзив его в сердце жертве почти по рукоять.

«Понятно, что у них бывали ссоры, видимо, что-то не так пошло. Он ревновал жену в последнее время, но вообще был работящим, пил немного», — рассказали знакомые семьи.

Предположительно, вечером мама ребенка и ее возлюбленный поругались. Женщина рассказала правоохранителям, что ее дочь действительно совершила убийство. Шестиклассница подтвердила рассказ матери.

Соседи же считают, что потерпевшего убила его жена, а дочкой прикрылась, чтобы никого не посадили. Утверждается, что погибший ранее сидел в тюрьме и был крепким мужчиной с татуировками.