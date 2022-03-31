Под Челябинском пожилой отец годами насиловал приемных дочек

Красноармейский суд признал 62-летнего мужчину виновным в надругательствах над несовершеннолетними, пишет КП.

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Жертвами педофила стали три девочки-сироты, жившие в его семье под опекой. Одной из дочек на тот момент было всего 12 лет, другим — почти 14. Потерпевшие рассказали об издевательствах матери-опекуну, однако вместо помощи она отправила их в психушку. Тогда их приятель передал заявления в правоохранительные органы.

Всего же семья воспитывала шесть сирот из местных детдомов. Соседи не раз жаловались социальной службе, что за детьми плохо присматривают — их вечно видели грязными и плохо одетыми. Органы опеки на эти заявления не реагировали.

Как стало известно, случаи насилия над девочками повторялись с 2007 по 2015 годы. Осенью 2020 года приемная мать умерла. В октябре ее мужа задержали и отправили в СИЗО. Позже опеку над несколькими девочками оформили другие семьи. Из-за действий опекуна у жертв начались проблемы с женским здоровьем, сейчас они проходят курс лечения.

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«У девочки сейчас настолько стрессовое состояние, что она даже не может связно говорить», – рассказала женщина, которая помогает одной из потерпевших

Когда начался суд, обвиняемый говорил на девочек: «Вон, черти явились». На заседаниях он заявлял, что девчонки «сами к нему в постель прыгали и провоцировали». В итоге его приговорили к 20 годам колонии строгого режима.