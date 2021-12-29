Под Биробиджаном 21-летняя девушка оставила новорожденного ребёнка умирать на холоде

В Еврейской автономной области завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летней жительницы села Валдгейм Биробиджанского района, сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

Девушка обвиняется по ч. 1 ст. 106 УК РФ (Убийство матерью новорожденного ребенка сразу же после родов, в условиях психотравмирующей ситуации).

По данным следователей, беременная девушка не рассказала никому о своём положении, поскольку боялась осуждения со стороны родственников и друзей. В итоге обвиняемая родила прямо на улице и оставила ребёнка. В результате новорожденный скончался от переохлаждения.

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Сейчас уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения его по существу.