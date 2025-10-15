Среда, 15 октября, 2025
Рязань
Почва остывает: рязанский ученый рассказал про особенности осенних температурных изменений

Анастасия Мериакри
Фото: Изображение от wirestock на Freepik

Рязанский ученый рассказал про особенности осенних температурных изменений. Руководитель лаборатории геохимии ландшафтов РГУ имени С.А. Есенина Сергей Тобратов провел анализ данных почвенного температурного мониторинга.

С началом текущей недели 13 октября период активной вегетации окончательно завершился – среднесуточные температуры уверенно ушли ниже порогового значения +10 градусов. Но в ослабленном, заторможенном виде вегетация продолжается, опираясь на тепловые ресурсы, накопленные почвенным покровом.

«Почва теряет тепло, хотя нижний температурный порог биологической активности в +5 градусов пока не преодолен. Об этом свидетельствуют показания термометров, установленных на Биостанции РГУ и около нашей лаборатории и измеряющих температуру корнеобитаемого слоя почвы и приземного воздуха на разных уровнях», — говорит Сергей Тобратов.

По словам эксперта, еще 11 октября почва получала энергию от воздуха, который приходил из теплого Прикаспия и еще дополнительно разогревался за счет оседания, но к 13 октября все поменялось – теперь воздух, приходящий из района Гренландии и остывающий при подъеме, получает тепло от почвы, а сам ничего не может ей дать, только забирает.

Наибольшее снижение температур наблюдается именно в атмосфере, это отражает принципиальность произошедших циркуляционных изменений. При этом в вечерние часы поверхность почвы очень интенсивно остывает, теряя тепло излучением в холодный воздух. К 13 октября разница в температурах между почвенной поверхностью и ее слоями на глубине 1,5-2,0 см увеличилась по сравнению с 11 октября с 0,8 до 1,5 градусов, что говорит об усилении вечерних теплопотерь почвы.

Самые близкие к минимуму темпы выхолаживания наблюдаются не на смежных почвенных уровнях, а в воздухе, прямо над интенсивно остывающей почвенной поверхностью (-2,6 градуса за 2 сут.). Правда, нужно уточнить – это не просто воздух, а слой приземной атмосферы внутри растительного покрова (осенняя пожухлая трава высотой 20-25 см). И ведь даже такая трава эффективно препятствует теплопотерям – по сути, ничуть не хуже 20-сантиметрового слоя почвы.

«Травяной ярус в нынешних погодных условиях как раз и обеспечивает геофизическую сторону такой автономности, сглаживая влияние резкого похолодания на биологические процессы и позволяя продолжиться вегетации. Именно из-за отепляющего влияния многоярусной растительности почва в лесах даже в нашем климате зимой в норме не промерзает и до глобального потепления не промерзала, а корневые системы функционируют и даже немного растут», — поясняет ученый.

