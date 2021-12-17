Почтовые сервисы ускорят получение новогодних подарков

Вместе с периодом новогодних скидок приходит и время получать долгожданные подарки для себя и близких в почтовых отделениях. Знание почтовых сервисов может значительно облегчить этот процесс и сэкономить время клиентов.

Отслеживать посылки следует на сайте Почты России или в мобильном приложении. После статуса «Прибыло в место вручения» можно идти в отделение за отправлением, не дожидаясь бумажного извещения, или заказать доставку на дом.

Для получения отправления в отделении нужно предъявить извещение (его можно заполнить на сайте и распечатать) или трек-номер, а также удостоверение личности.

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Этот процесс можно упростить и получать отправления без документов – паспорта и извещения, по СМС-коду. Для этого вам достаточно оформить простую электронную подпись одним из следующих способов: подключить услугу дистанционно с помощью учетной записи Госуслуг; заполнить анкету на сайте компании и подписать в отделении Почты России (с собой необходимо взять паспорт); прийти в отделение Почты России с паспортом и заполнить анкету.

Доставка на дом

Если посетить отделение не представляется возможным, то можно заказать доставку посылок (весом до 2,5 кг) на дом. Это касается отправлений без наложенного и таможенного платежей. Почтальон принесет посылку по адресу, указанному на посылке/отправлении. Стоимость доставки – 100 руб. с учетом НДС за одно отправление. Оформить доставку можно по телефону 8-800-1-000-000, в мобильном приложении или на сайте.

Предварительная запись в отделения

Многие рязанцы уже оценили сервис онлайн-записи в почтовые отделения. Для предварительной записи клиенту необходимо зайти на сайт Почты России, выбрать нужное почтовое отделение в разделе «Отделения» и записаться. В мобильном приложении: выбрать раздел «Запись в почтовое отделение», адрес ближайшей к вам почты и удобное время. Записываться следует не менее чем за час до предполагаемого визита. На сайте и в приложении также можно изменить время или отменить бронирование.

Электронная доверенность

Если клиент не может самостоятельно получить посылку, то стоит воспользоваться новой услугой Почты России – «Электронная доверенность». Раньше клиенты Почты получали посылки за другого человека только по оформленным бумажным доверенностям в отделениях Почты или по доверенностям, заверенным нотариально. Теперь документ можно оформить электронно за несколько минут и бесплатно. Достаточно знать только мобильный номер телефона доверенного лица, а доверенному лицу необходимо иметь оформленную электронную подпись (ПЭП) и согласиться с условиями сервиса в своем Личном кабинете. По такой доверенности возможно получить за другого человека любые отправления, не требующие оплаты.