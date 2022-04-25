Почтовые открытки к майским праздникам рязанцы могут отправить онлайн

Чтобы поздравить родных и близких с наступающими праздниками, не обязательно отправлять открытку традиционно из почтового отделения. Любой желающий может сделать это, не выходя из дома, воспользовавшись специальным сервисом на сайте Почты России.
По традиции компания подготовила оригинальные праздничные открытки, в которых можно написать теплые слова и отправить их в любой конец страны. Это всегда приятно и трогательно. Открытки выполнены в формате А5 на плотном картоне с глянцевым покрытием и доставляются в праздничном конверте трек-отправлением сразу в почтовый ящик. Их можно заказать на сайте или приобрести в почтовом отделении. Рекомендуем сделать это заранее, чтобы ваше поздравление пришло вовремя.
Ваши поздравления будут отправлены с учётом сроков доставки Почты России таким образом, чтобы попасть в почтовый ящик к нужной дате.