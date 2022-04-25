Почтовые открытки к майским праздникам рязанцы могут отправить онлайн

Чтобы поздравить родных и близких с наступающими праздниками, не обязательно отправлять открытку традиционно из почтового отделения. Любой желающий может сделать это, не выходя из дома, воспользовавшись специальным сервисом на сайте Почты России.

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По традиции компания подготовила оригинальные праздничные открытки, в которых можно написать теплые слова и отправить их в любой конец страны. Это всегда приятно и трогательно. Открытки выполнены в формате А5 на плотном картоне с глянцевым покрытием и доставляются в праздничном конверте трек-отправлением сразу в почтовый ящик. Их можно заказать на сайте или приобрести в почтовом отделении. Рекомендуем сделать это заранее, чтобы ваше поздравление пришло вовремя.

Ваши поздравления будут отправлены с учётом сроков доставки Почты России таким образом, чтобы попасть в почтовый ящик к нужной дате.