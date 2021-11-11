Почтовую открытку с Днем матери рязанцы могут отправить онлайн

28 ноября отмечается День матери – прекрасный повод лишний раз отблагодарить своих мам за то тепло и заботу, которую они дарят нам на протяжении всей жизни.

Чтобы поздравить их с праздником, не обязательно отправлять открытку традиционно из почтового отделения. Любой желающий может сделать это, не выходя из дома, воспользовавшись специальным сервисом на сайте Почты России.

По традиции компания подготовила оригинальные праздничные открытки, в которых можно написать теплые слова и отправить их в любой конец страны. Это всегда приятно и трогательно. Открытки выполнены в формате А5 на плотном картоне с глянцевым покрытием и доставляются в праздничном конверте трек-отправлением сразу в почтовый ящик. Их можно заказать на сайте или приобрести в почтовом отделении. Рекомендуем сделать это заранее, чтобы ваше поздравление пришло вовремя.

Поздравительные открытки – одна из самых востребованных почтовых продукций России. В условиях сложной эпидемиологической ситуации возможность дистанционно поздравить своих друзей и родственников особенно актуальна.