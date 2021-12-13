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Понедельник, 13 декабря, 2021
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Почтовую открытку с Новым годом рязанцы могут отправить онлайн

7info7

Чтобы поздравить родных и близких с праздником, не обязательно отправлять открытку традиционно из почтового отделения. Любой желающий может сделать это, не выходя из дома, воспользовавшись специальным сервисом на сайте Почты России.

По традиции компания подготовила оригинальные праздничные открытки, в которых можно написать теплые слова и отправить их в любой конец страны. Это всегда приятно и трогательно. Открытки выполнены в формате А5 на плотном картоне с глянцевым покрытием и доставляются в праздничном конверте трек-отправлением сразу в почтовый ящик. Их можно заказать на сайте или приобрести в почтовом отделении. Рекомендуем сделать это заранее, чтобы ваше поздравление пришло вовремя.

Поздравительные открытки – одна из самых востребованных продукций Почты России. В условиях сложной эпидемиологической ситуации возможность дистанционно поздравить своих друзей и родственников особенно актуальна.

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