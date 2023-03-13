Понедельник, 13 марта, 2023
Татьяна Проводина

Почти все улицы Новомичуринска ушли под воду

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Фото издательства "Пресса"

В воскресенье, 12 марта, затопленными оказались практически все улицы Новомичуринска. Об этом пишет издательство «Пресса».

В лучшем случае воды было по щиколотку, как на проспекте Смирягина, в худшем – чуть ли не по пояс, как возле школы искусств на улице Строителей. По меньшей мере 10 машин остановились посреди затопленных улиц, водителям пришлось обращаться за помощью к знакомым для буксировки.

Замглавы администрации города Наталья Логинова рассказала, что проезд перекрыли по некоторым участкам улицы Строителей, проспекта Энергетиков и по нечётной стороне проспекта Смирягина.

Наталья Логинова: «Реально подтопление жилых домов, поэтому с помощью заграждений из песка меняем направление движения воды, идущей в город с полей, чтобы потоки шли в ливневую канализацию. На откачке воды работают 3 помпы – это автомобили «Водоканала», Рязанской ГРЭС и ОАО «Центр 112» Новомичуринский»

Глава администрации Игорь Кирьянов отметил, что такое наводнение в городе происходит впервые за 12 лет его работы на посту.

Игорь Кирьянов: «Ливневку к весне мы подготовили заранее. Но ещё вчера был мороз, а уже сегодня такая обильная вода, примерно в 5 раз превышающая объём, с которым способна справиться наша ливневая канализация»

Почти все улицы Новомичуринска ушли под воду
Почти все улицы Новомичуринска ушли под воду
Почти все улицы Новомичуринска ушли под воду
Почти все улицы Новомичуринска ушли под воду

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