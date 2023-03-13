Почти все улицы Новомичуринска ушли под воду

В воскресенье, 12 марта, затопленными оказались практически все улицы Новомичуринска. Об этом пишет издательство «Пресса».

В лучшем случае воды было по щиколотку, как на проспекте Смирягина, в худшем – чуть ли не по пояс, как возле школы искусств на улице Строителей. По меньшей мере 10 машин остановились посреди затопленных улиц, водителям пришлось обращаться за помощью к знакомым для буксировки.

Замглавы администрации города Наталья Логинова рассказала, что проезд перекрыли по некоторым участкам улицы Строителей, проспекта Энергетиков и по нечётной стороне проспекта Смирягина.

Наталья Логинова: «Реально подтопление жилых домов, поэтому с помощью заграждений из песка меняем направление движения воды, идущей в город с полей, чтобы потоки шли в ливневую канализацию. На откачке воды работают 3 помпы – это автомобили «Водоканала», Рязанской ГРЭС и ОАО «Центр 112» Новомичуринский»

Глава администрации Игорь Кирьянов отметил, что такое наводнение в городе происходит впервые за 12 лет его работы на посту.

Игорь Кирьянов: «Ливневку к весне мы подготовили заранее. Но ещё вчера был мороз, а уже сегодня такая обильная вода, примерно в 5 раз превышающая объём, с которым способна справиться наша ливневая канализация»