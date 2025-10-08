Среда, 8 октября, 2025
Почти триллион рублей выделят на пенсии: кому положено 22 617 рублей

Алексей Самохин
Изображение от wirestock на Freepik

Социальный фонд России анонсировал увеличение финансирования пенсий по государственному пенсионному обеспечению на 2026 год. Общая сумма ассигнований составит почти 1 триллион рублей. Средний размер такой пенсии достигнет 22 617 рублей, сообщает ТАСС.

О повышении рассказал председатель СФР Сергей Чирков на заседании комитета Госдумы. Он подчеркнул, что этот вид выплат особенно важен, поскольку направлен на поддержку социально уязвимых групп населения.

Почему эти пенсии важны

Основной акцент в своем заявлении Сергей Чирков сделал на социальной значимости данных выплат. В первую очередь, они касаются: детей-инвалидов и детей, потерявших обоих родителей (кормильцев).

Именно для этой категории граждан государство компенсирует утраченный заработок или гарантирует финансовую поддержку.

Пенсия по государственному пенсионному обеспечению — это ежемесячная денежная выплата от государства, призванная компенсировать россиянам заработок или обеспечить их средствами к существованию.

Согласно данным ТАСС, этот вид пенсионного обеспечения включает пять подвидов выплат:

Государственная пенсия за выслугу лет.

Государственная пенсия по старости.

Государственная пенсия по случаю потери кормильца.

Государственная пенсия по инвалидности.

На выплату этих пяти видов пенсий в 2026 году будет направлено 904 млрд рублей, а средний размер для получателей достигнет 22 617 рублей.

