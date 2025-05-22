Почти три тысячи камер отвечают за безопасность в Рязанской области

В Рязанской области продолжается развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». 20 мая министр цифрового развития региона Максим Соников провел заседание межведомственной рабочей группы, где с представителями силовых структур и муниципалитетов обсудил итоги работы системы и ключевые направления развития.

С начала масштабной модернизации в 2024 году количество камер увеличилось с 200 до 2910. Из них 450 — с функцией биометрического распознавания лиц. Камеры установлены в местах массового пребывания людей, во дворах, на улицах и перекрестках, в парках, учреждениях соцсферы и торговли. Основной охват — Рязань, где работают более 2500 камер. Оператор комплекса — ГКУ Рязанской области «Региональный мониторинговый центр».

Система доказала свою эффективность: в 2024 году с ее помощью раскрыто 71 преступление, найдены девять человек, находившихся в федеральном розыске. Только за первые четыре месяца 2025 года выявлено еще 47 преступлений, задержано девять разыскиваемых.

Параллельно развивается система оперативного реагирования — инструмент координации ЕДДС, МЧС, полиции и муниципальных служб. Она позволяет управлять ситуациями в режиме реального времени и повышает прозрачность действий.

«В этом году планируем подключить к системе не менее 300 новых камер, в том числе по заявкам правоохранительных органов, расширить охват в районах области. В Рязани в перспективе — запуск пилотного проекта по установке камер видеонаблюдения в общественном транспорте с возможностью распознавания лиц», — отметила заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова.