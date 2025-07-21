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Спорт

Почти сто человек в ливень таскали африканских сомов на 3-м этапе рыбатлона в Рязанской области

Алексей Самохин

В субботу, 19 июля на VIP-пруду в Поярково Михайловского района Рязанской области прошел очень занимательный рыбатлон! Зарыбленный африканским сомом непосредственно перед стартом пруд подарил сенсационное распределение мест. Но главное экстремальное шоу началось минут через 20 после старта…

Ввалил такой ливень, что 98 стартовавших рыбатлонистов – а это совсем немного не хватило для мирового летнего рекорда в 102 человека – не понимали, как себя вести в этой ситуации. А сом клевал, и клевал хорошо. Попадались и хорошие карпы, и даже щука на сосиску! В общем стало понятно, что в такую погоду и на такую нестандартную для рыбатлона рыбу (а полукилограммовый сом – это полный эксклюзив для этого вида спорта) выиграть может реально любой.

По прошествии часа ловли судейский штат всерьез подумывал о прекращении ловли из-за стены дождя, но по проведенному оперативно опросу промокших насквозь участников соревнования решили продолжать. Все же температура была весьма комфортная и ветра сильного не было. Да и клев привлекал.

В итоге чемпионом с результатом 33 минут 2 секунды стал впервые участвующий в рыбатлоне Александр Мокроусов из города Донской Тульской области. Он на финальном круге перегнал молодого рязанца Никиту Хоботова, ставшего вторым. Бронзу вообще взял 10-летний ребенок Илья Татаринов! Просто сенсация! Среди девушек лучшей была Оксана Громова, сделавшая очень серьезную заявку на победу в Общем зачете этого сезона.

Перед награждением всех ждал еще один сюрприз, теперь приятный — «тройная уха» от Кирилла — руководителя местных прудов. Ну а призы получили вновь более 30 человек. Посетивший старт генеральный продюсер телеканала «Диалоги о рыбалке» Михаил Ерошин вручил наиболее отличившимся спортсменам призы от телеканала. Промокшие, но сытые и удовлетворенные клёвом рыбатлонисты теперь ждут финального рязанского этапа, который пройдет в рамках Дня города Рязани 31 августа на Рюминском пруду. Регистрация участников уже началась на сайте www.rybatlon.ru.

А в ближайшее время запланированы еще два рыбатлонных старта в России: 23 августа в Беломорском округе Карелии и 21 сентября в Нуримановском районе Башкортостана. 

Почти сто человек в ливень таскали африканских сомов на 3-м этапе рыбатлона в Рязанской области Чемпионом с результатом 33 минут 2 секунды стал впервые участвующий в рыбатлоне Александр Мокроусов из города Донской Тульской области.
Почти сто человек в ливень таскали африканских сомов на 3-м этапе рыбатлона в Рязанской области Чемпионом с результатом 33 минут 2 секунды стал впервые участвующий в рыбатлоне Александр Мокроусов из города Донской Тульской области.
Почти сто человек в ливень таскали африканских сомов на 3-м этапе рыбатлона в Рязанской области Чемпионом с результатом 33 минут 2 секунды стал впервые участвующий в рыбатлоне Александр Мокроусов из города Донской Тульской области.
Почти сто человек в ливень таскали африканских сомов на 3-м этапе рыбатлона в Рязанской области Чемпионом с результатом 33 минут 2 секунды стал впервые участвующий в рыбатлоне Александр Мокроусов из города Донской Тульской области.
Почти сто человек в ливень таскали африканских сомов на 3-м этапе рыбатлона в Рязанской области Чемпионом с результатом 33 минут 2 секунды стал впервые участвующий в рыбатлоне Александр Мокроусов из города Донской Тульской области.
Почти сто человек в ливень таскали африканских сомов на 3-м этапе рыбатлона в Рязанской области Чемпионом с результатом 33 минут 2 секунды стал впервые участвующий в рыбатлоне Александр Мокроусов из города Донской Тульской области.
Почти сто человек в ливень таскали африканских сомов на 3-м этапе рыбатлона в Рязанской области Чемпионом с результатом 33 минут 2 секунды стал впервые участвующий в рыбатлоне Александр Мокроусов из города Донской Тульской области.
Почти сто человек в ливень таскали африканских сомов на 3-м этапе рыбатлона в Рязанской области Чемпионом с результатом 33 минут 2 секунды стал впервые участвующий в рыбатлоне Александр Мокроусов из города Донской Тульской области.
Почти сто человек в ливень таскали африканских сомов на 3-м этапе рыбатлона в Рязанской области Чемпионом с результатом 33 минут 2 секунды стал впервые участвующий в рыбатлоне Александр Мокроусов из города Донской Тульской области.
Почти сто человек в ливень таскали африканских сомов на 3-м этапе рыбатлона в Рязанской области Чемпионом с результатом 33 минут 2 секунды стал впервые участвующий в рыбатлоне Александр Мокроусов из города Донской Тульской области.
Почти сто человек в ливень таскали африканских сомов на 3-м этапе рыбатлона в Рязанской области Чемпионом с результатом 33 минут 2 секунды стал впервые участвующий в рыбатлоне Александр Мокроусов из города Донской Тульской области.
Почти сто человек в ливень таскали африканских сомов на 3-м этапе рыбатлона в Рязанской области Чемпионом с результатом 33 минут 2 секунды стал впервые участвующий в рыбатлоне Александр Мокроусов из города Донской Тульской области.
Почти сто человек в ливень таскали африканских сомов на 3-м этапе рыбатлона в Рязанской области Чемпионом с результатом 33 минут 2 секунды стал впервые участвующий в рыбатлоне Александр Мокроусов из города Донской Тульской области.

Главные партнеры – аптечная сеть «АПТЕКА ФАРМА», питьевая вода «УТРЕННЯЯ ЗВЕЗДА», магазин «ОХОТАКТИВ» в «Барсе» на Московском, «РЫБАЛКА С КИРИЛЛОМ В ПОЯРКОВО».

Полиграфическая поддержка и дизайн – типография «АРТ-ПРОЦЕСС».

Официальные партнёры – пиццерия «ДОДО ПИЦЦА», компания «ПРАКТИК НЦ», рыболовный магазин «ОК-62» и «ЕГЕРЬ», салон-магазин «ЦВЕТЫ&ШАРЫ», клиника «СЕМЕЙНАЯ».

Генеральные информационные партнёры – информационное агентство «7 НОВОСТЕЙ», «АВТОРАДИО» в Рязани-102.0 FM, телеканал ТКР, интернет-портал «РЫБКОМ», телеканал «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ», телеканал «ОХОТА И РЫБАЛКА», проект «РЫБАLOVE». 

Соревнования проходят при поддержке министерства физической культуры и спорта Рязанской области.

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