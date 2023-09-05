Почти каждый второй рязанец уважает своего начальника ‑ SuperJob

Сервис по поиску работы SuperJob узнал, как рязанцы относятся к своему непосредственному начальству. В опросе приняли участие экономически активные граждане из города, имеющие постоянную работу и руководство.

46% работающих рязанцев уважают своего непосредственного руководителя, причем женщины испытывают такое чувство чаще мужчин (48 и 45% соответственно). Представители сильного пола чаще женщин говорили о равнодушии по отношению к начальству (31 и 25%). В общей же сложности о безразличном отношении рассказали 28% горожан.

Симпатию к начальнику испытывают 9% опрошенных. О том, что ненавидят руководство, рассказали 7% респондентов. Лишь 2% рязанцев испытывает любовь к своему непосредственному руководителю.

Время проведения: 15 августа — 4 сентября 2023 года