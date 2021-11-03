Почти 80% обнаруженных в Рязанской области подделок — пятитысячные

В Рязанской области чаще всего подделывают банкноты номиналом 5000 рублей, свидетельствует статистика Банка России. По итогам 9 месяцев 2021 года к другим номиналам относилась лишь каждая пятая выявленная экспертами фальшивка. Всего с января по сентябрь обнаружено 243 поддельные купюры.

Почти 80% фальшивок — банкноты номиналом 5000 рублей, их обнаружено 193 единицы. Также эксперты выявили 28 поддельных денежных знаков номиналом 1000 рублей и 20 — номиналом 2000 рублей. Другие купюры преступников практически не интересуют, с января по сентябрь в банковском секторе была изъята лишь одна поддельная сторублевка и одна банкнота номиналом 500 рублей.

При этом продолжают выявлять фальшивые монеты — 8 единиц за 9 месяцев. Обнаружили эксперты и 24 поддельных денежных знака иностранных государств номиналом 50 и 100 долларов США.

«Опрос Банка России показал, что каждый третий получивший фальшивку пытается вернуть ее тому, от кого получил. Примерно столько же людей рвут поддельную банкноту. Самым правильным вариантом при возникновении сомнений в подлинности купюры будет отдать ее на экспертизу в любой банк, а при уверенности в том, что в руках находится фальшивка, необходимо обращаться в полицию», — говорит заместитель управляющего рязанским отделением Банка России Ольга Егорова.