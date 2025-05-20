Почти 8 млн рублей перевели мошенникам жители Железнодорожного района Рязани

В Рязани продолжают фиксироваться случаи телефонного мошенничества. За прошлую неделю в полицию обратились 6 жителей Железнодорожного района, которые суммарно отдали мошенникам 7 800 000 рублей. В связи с этим заместитель начальника ОМВД России по Железнодорожному району Рязани подполковник полиции Алексей Кучумов обратился к жителям города.

«Учащаются случаи мошенничества под видом работы силовых ведомств. Звонящие убеждают граждан отдать денежные средства для проверки их на подлинность либо для участия в операциях по задержанию преступников. Д ля убедительности присылают фото документов, удостоверений. При этом на жертву идёт непрерывное психологическое давление, постоянно звучат угрозы привлечения к уголовной ответственности за пособничество терроризму либо за разглашение гостайны», — отметил Алексей Кучумов.

В случае подозрительного поведения вашего близкого (взволнованное либо, наоборот, подавленное настроение), частого общения по телефону с незнакомыми лицами, попытки снятия денег с банковских вкладов нужно незамедлительно отгородить его от средств связи, провести с ним беседу, постараться убедить его, что все попытки давления на него оказывают мошенники, а не сотрудники силовых структур и банков.

Также стоит уделять повышенное внимание лицам, ранее пострадавшим от мошенничества, так как нередки случаи, когда злоумышленники не оставляют свою жертву даже после получения от нее денежных средств, продолжая давление и убеждая получать новые кредиты либо совершить противоправные поступки за обещание вернуть похищенные средства.