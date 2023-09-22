Почти 40 новых грузоотправителей привлечено Центром продажи услуг в Рязани с начала года  

С начала года Центр продажи грузовых услуг (ЦПУ) в Рязани заключил договоры с 39 новыми грузоотправителями, в том числе на комплексное транспортное обслуживание.

Среди основных номенклатур грузов, перевозимых в регионе по железной дороге, – зерно, нефть и нефтепродукты, товары народного потребления, химикаты и сода, лом черных металлов.

В настоящее время Центр предлагает около 70 услуг компании РЖД, в том числе предоставление железнодорожного подвижного состава, резервирование вагоно-мест в составе сервиса «Грузовой экспресс», погрузочно-разгрузочные работы и хранение грузов, комплексное транспортное обслуживание. Всего в этом году ЦПУ обработано свыше 200 обращений грузоотправителей.

Кроме того, для клиентов доступен новый сервис — маркетплейс «РЖД Маркет». На этой электронной торговой площадке покупатель может найти наиболее выгодное решение по организации железнодорожной перевозки грузов.