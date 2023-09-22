Пятница, 22 сентября, 2023
На главнуюНовости Рязани

Почти 40 новых грузоотправителей привлечено Центром продажи услуг в Рязани с начала года  

7info 2
Image by ilovehz on Freepik

С начала года Центр продажи грузовых услуг (ЦПУ) в Рязани заключил договоры с 39 новыми грузоотправителями, в том числе на комплексное транспортное обслуживание.

Среди основных номенклатур грузов, перевозимых в регионе по железной дороге, – зерно, нефть и нефтепродукты, товары народного потребления, химикаты и сода, лом черных металлов.

В настоящее время Центр предлагает около 70 услуг компании РЖД, в том числе предоставление железнодорожного подвижного состава, резервирование вагоно-мест в составе сервиса «Грузовой экспресс», погрузочно-разгрузочные работы и хранение грузов, комплексное транспортное обслуживание. Всего в этом году ЦПУ обработано свыше 200 обращений грузоотправителей.

Кроме того, для клиентов доступен новый сервис — маркетплейс «РЖД Маркет». На этой электронной торговой площадке покупатель может найти наиболее выгодное решение по организации железнодорожной перевозки грузов.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации