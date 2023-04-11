Почти 30% россиян имеют одну или несколько подработок

Для трети опрошенных с подработками они являются одним из главных или даже основным источником дохода. При этом 58% россиян имеют постоянную работу без подработок. 40% опрошенных хотели бы работать меньше. Таковы данные опроса*, проведенного банком «Открытие».

Большинство опрошенных (58%) работают на одной работе без подработок. У 4% есть две и более работы без подработок. 23% имеют работу и одну или несколько подработок: больше всего на Юге (28%), меньше всего в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также на Кавказе (по 15%). У 1% есть только подработки. 14% опрошенных заявили об отсутствии работы.

Каждому третьему респонденту (33%) из тех, кто имеет подработку (28% опрошенных), она приносит от 1 до 10% дохода. 36% получают от подработок до 20% всех своих доходов. У каждого четвертого этот показатель составляет 20-50% доходов, а еще у 6% — более половины. То есть, почти для 7% экономически активных россиян подработка является одним из основных или даже основным источником доходов.

7% опрошенных не имеют выходных. Один выходной в неделю у 14%. Еще 15% имеют более двух выходных. При этом почти две трети (64%) работают в наиболее привычном и распространенном в мире графике с двумя выходными.

54% россиян удовлетворены нынешней продолжительностью своего рабочего дня (15% она полностью устраивает, 39% скорее устраивает). При этом 41% хотели бы работать меньше (в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 45%). А 4%, наоборот, больше (в Центральном федеральном округе 7%, в Москве и Московской области, а также в Сибири по 6%).

*Опрос проведен 3-7 апреля по репрезентативной выборке среди 1015 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.