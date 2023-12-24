Воскресенье, 24 декабря, 2023
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Почти 30 км пути отремонтировали рязанские железнодорожники за время ремонтно-путевой кампании

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В ходе ремонтно-путевой кампании в этом году рязанские железнодорожники отремонтировали 27,5 км пути. Так, был проведен капитальный ремонт 1 главного пути на участке Шилово – Шелухово (14,9 км) и 2 главного пути на участке Чемодановка – Ряжск (12,6 км).

На этих участках выполнен полный цикл путевых работ: очистка и подсыпка щебеночного балласта, демонтаж старой и укладка новой рельсошпальной решетки, выправка пути, сварка бесстыкового пути.

Кроме того, железнодорожники уложили 10 новых стрелочных переводов, провели выправку 152 км пути и 117 стрелочных переводов.

Большинство путевых работ велось по технологии «закрытого перегона»,  которая позволяет достичь высокой производительности, концентрировать технику и людские ресурсы для выполнения ремонта в сжатые сроки.

Всего в проведении ремонтно-путевой кампании было задействовано около 240 железнодорожников и 20 единиц спецтехники, в том числе самоходная машина для комплексной выправки и стабилизации пути, 10 путевых машин тяжелого типа, 10 единиц автотракторной техники, а также 6 укладочных кранов, 14 моторных платформ, 4 выправочно-подбивочных комплекса, 2 рельсосварочные машины, рельсо-шлифовальный комплекс и другая техника.

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