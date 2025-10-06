Почти 3,5 тысячи литров алкоголя изъяли полицейские в Рязани

В Рязанской области в результате рейдов полицейские изъяли почти 3,5 тысячи литров алкоголя, который находился в незаконном обороте. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

С 29 сентября по 3 октября сотрудники УМВД России по Рязанской области провели оперативно-профилактические мероприятия для усиления контроля за оборотом алкогольной продукции. Их цель — защита здоровья и жизни граждан. Проверкам подверглись предприятия оптово-розничной торговли. Проверялось, соблюдаются ли правила продажи алкоголя и спиртосодержащих напитков, есть ли лицензии на их реализацию и другие документы, подтверждающие легальность производства и оборота.

В Рязани и районах области сотрудники полиции проверили бары, кафе, магазины и торговые павильоны. В результате 3465 литров алкогольной продукции было изъято из незаконного оборота.

Например, в Рязани в одном из магазинов полиция обнаружила 1250 литров спиртного без акцизных марок. На Московском шоссе у частного лица было изъято 530 литров алкоголя, который имел признаки контрафактности.

Всего в ходе рейдов было выявлено 57 нарушений законодательства в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции. Из них в 22 случаях алкоголь продавался без соответствующей лицензии (ч. 3 ст. 14.17 КоАП РФ, штрафы для нарушителей составляют от 500 тысяч до 1 миллиона рублей), а в 7 случаях алкоголь реализовывался на дому (ст. 14.17.1 КоАП РФ, штраф от 30 до 50 тысяч рублей).

По 51 факту нарушений были возбуждены административные расследования, по 6 фактам продолжаются проверки, по результатам которых будут приняты процессуальные решения.

Рейды по контролю за оборотом алкоголя будут продолжены.