Понедельник, 6 октября, 2025
11.3 C
Рязань
Происшествия

Почти 3,5 тысячи литров алкоголя изъяли полицейские в Рязани

Анастасия Мериакри
Image by mrsiraphol on Freepik

В Рязанской области в результате рейдов полицейские изъяли почти 3,5 тысячи литров алкоголя, который находился в незаконном обороте. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

С 29 сентября по 3 октября сотрудники УМВД России по Рязанской области провели оперативно-профилактические мероприятия для усиления контроля за оборотом алкогольной продукции. Их цель — защита здоровья и жизни граждан. Проверкам подверглись предприятия оптово-розничной торговли. Проверялось, соблюдаются ли правила продажи алкоголя и спиртосодержащих напитков, есть ли лицензии на их реализацию и другие документы, подтверждающие легальность производства и оборота.

В Рязани и районах области сотрудники полиции проверили бары, кафе, магазины и торговые павильоны. В результате 3465 литров алкогольной продукции было изъято из незаконного оборота.

Например, в Рязани в одном из магазинов полиция обнаружила 1250 литров спиртного без акцизных марок. На Московском шоссе у частного лица было изъято 530 литров алкоголя, который имел признаки контрафактности.

Всего в ходе рейдов было выявлено 57 нарушений законодательства в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции. Из них в 22 случаях алкоголь продавался без соответствующей лицензии (ч. 3 ст. 14.17 КоАП РФ, штрафы для нарушителей составляют от 500 тысяч до 1 миллиона рублей), а в 7 случаях алкоголь реализовывался на дому (ст. 14.17.1 КоАП РФ, штраф от 30 до 50 тысяч рублей).

По 51 факту нарушений были возбуждены административные расследования, по 6 фактам продолжаются проверки, по результатам которых будут приняты процессуальные решения.

Рейды по контролю за оборотом алкоголя будут продолжены.

Самые читаемые материалы

Интересное

Жириновский про 2026 год: война с НАТО, большое переселение народов, уничтожение миллионов людей

Страшного пророчество покойного лидера ЛДПР всколыхнуло сеть.
Новости России

Армия ответила на удары по России: Одессу и Харьков «сровняли с землёй»

Красные линии смещаются, расплата за агрессию растёт. Терпение было стратегией, теперь оно превращается в ресурс, который подходит к концу.
Транспорт и дороги

На маршруте № 50 с 1 октября действуют изменения в оплате проезда

Эти изменения направлены на повышение комфорта пассажиров и снижение стоимости проезда для граждан.
Общество

Организована прямая трансляция с празднования 130-летия Есенина в Константиново

Сейчас на сцене проходит моноспектакль «Хулиган. Исповедь» (6+) в исполнении народного артиста России Сергея Безрукова.
Новости мира

Готовьтесь к войне: Живой Нострадамус предсказал «конец света мирового порядка»

Экстрасенс заявил, что встреча военного министра США Пита Хегсета с примерно 800 высокопоставленными американскими военными 30 сентября «выявила надвигающийся кризис или стратегическую срочность».

Последние новости

В Рязанской ОКБ внедрили метод КТ-перфузии мозга для лечения инсульта

На снимках видны участки мозга, которые ещё можно спасти, что помогает врачам назначать правильное лечение.

В реке нашли тело 81-летнего мужчины, который пропал в августе 2025 года

Поисковые мероприятия осложнялись плохими условиями: водоем был заболочен, глубина достигала 1,5 метров, а видимость отсутствовала.

«Фашисты!»: в Киеве мобилизовали мужа звезды «Сватов» Бондаревой-Репиной

Украинская актриса Елена Бондарева-Репина сообщила в соцсетях о насильственной...

Юбилейную марку, выпущенную к 130-летию Сергея Есенина, погасили в Константинове

В рамках проекта посетители музеев смогут приобрести открытки с готовой маркой и сразу отправить их по почте.

Перебежчик Ступников не чувствует вину за предательство и убийство российских военных

Переметнувшийся на сторону ВСУ офицер Лев Ступников не чувствует...

Симоньян обратилась к Кеосаяну на девятый день после его смерти

Журналистка Маргарита Симоньян обратилась в телеграм-канале к покойному супругу...

Рэпер Macan заявил о готовности пройти военную службу

В публикации 23-летний исполнитель подчеркнул, что информация о его задержании или попытках скрыться от призыва не соответствует действительности.

В тюменском микрорайоне Антипино после атаки дронов пропала связь и интернет

В микрорайоне Антипино в Тюмени после атаки украинских дронов...

Мошенники похитили 900 тысяч рублей у рязанца, представившись сотрудниками ФСБ

Потерпевший обратился за помощью к заместителю прокурора области Александру Качуренко.

Рязанку обвиняют в убийстве и сокрытии преступления путем поджога тела в машине

По данным следствия, в декабре 2024 года женщина и её знакомый, находясь под воздействием наркотиков, вступили в конфликт с 45-летним мужчиной.

Избивший собаку-инвалида мужчина впервые рассказал о своём поступке 

В Подольске мужчина сорвал колёса с собаки-инвалида: прокуратура начала проверку

Неожиданное богатство, большие деньги могут прийти к этим людям уже на этой неделе 

Астролог Элиана Астратова рассказала, что нужно делать, чтобы не упустить момент.

Женщину с тромбом в 7 сантиметров в нижней полой вене спасли в Рязанской ОКБ

Тромб представлял серьезную угрозу для жизни пациентки, так как его длина составляла 7–8 сантиметров, и он был флотирующим, что означало его подвижность.

Зеленский впал в истерику после действий российской армии. Эксперт объяснил, что случилось

Мы, конечно, гуманисты и бережем население Украины, но, может, надо думать о наших жителях на Брянщине, на Белгородчине

Неделя китайской культуры проходит на Рязанской ВДНХ

Гостей ждёт насыщенная программа: мастер-классы по каллиграфии, лекции о национальных традициях и костюмах