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Новости России

Почти 200 бойцов потеряли ВСУ при ударе по полигону «Искандерами»

Алексей Самохин

Российские войска нанесли удар «Искандерами» по лагерю ВСУ под Гончаровским. По данным Минобороны РФ, потери противника составили почти 200 человек. 

Российские войска нанесли ракетные удары по месту размещения 169-го учебного центра Сухопутных войск стратегического резерва ВСУ в районе населённого пункта Гончаровское Черниговской области.

Удары наносились последовательно, с использованием ракет с кассетной и фугасной боевыми частями.

По данным разведки, потери украинской стороны составили около 200 человек убитыми и ранеными.

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