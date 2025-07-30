Российские войска нанесли удар «Искандерами» по лагерю ВСУ под Гончаровским. По данным Минобороны РФ, потери противника составили почти 200 человек.

Российские войска нанесли ракетные удары по месту размещения 169-го учебного центра Сухопутных войск стратегического резерва ВСУ в районе населённого пункта Гончаровское Черниговской области.

Удары наносились последовательно, с использованием ракет с кассетной и фугасной боевыми частями.

По данным разведки, потери украинской стороны составили около 200 человек убитыми и ранеными.