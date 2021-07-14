Почти 20 рязанских улиц остнутся без горячей воды на две недели

С 15 июля почти 20 рязанских улиц останутся без горячей воды на две недели. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Отключение связано с плановыми профилактическими работами на системах теплоснабжения.
До 28 июля горячую воду отключат по следующим адресам:
- Улица Ленина, дома № 36, 5а, 9, 13а, 19а, 30;
- Улица Садовая, дом № 30;
- Улица Свободы, дома № 66, 46 корп. 2, 49, 69, 73, 75, 81;
- Улица Радищева, дома № 39 (д/сад №1), 10, 12, 61;
- Улица Урицкого, дома № 23а (д/сад №2), 22, 2а;
- Улица Горького, дома № 29а (д/сад №17), 51 (школа №1), 27, 32, 37, 37 корп. 1, 45;
- Улица Юннатов, дом № 1/8 (д/сад №70);
- Улица Фирсова, дома № 6 корп. 1 (д/сад №91), 2, 10а;
- Улица Лермонтова, дома № 14 (д/сад №96), 22 (школа №15);
- Улица Электрозаводская, дома № 56 (школа №14), 54в, 79, 81;
- Улица Введенская, дома № 67, 94;
- Улица Войков переулок, дом № 1;
- Улица Есенина, дома № 27, 46, 72/2;
- Улица Лево-Лыбедская, дом № 34;
- Улица Новая, дом № 102;
- Улица Ново-Касимовская, дом № 15;
- Площадь Театральная, дом № 7а;
- Улица Фрунзе, дома № 18, 25, 32;
- Улица Циолковского, дома № 5 корп. 1, 12;
- Улица проезд Яблочкова, дом № 7.
С утвержденным графиком плановых отключений на период подготовки к отопительному сезону 2021/2022 годов можно познакомиться здесь.