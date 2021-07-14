Почти 20 рязанских улиц остнутся без горячей воды на две недели

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С 15 июля почти 20 рязанских улиц останутся без горячей воды на две недели. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Отключение связано с плановыми профилактическими работами на системах теплоснабжения.

До 28 июля горячую воду отключат по следующим адресам:

Улица Ленина, дома № 36, 5а, 9, 13а, 19а, 30;

Улица Садовая, дом № 30;

Улица Свободы, дома № 66, 46 корп. 2, 49, 69, 73, 75, 81;

Улица Радищева, дома № 39 (д/сад №1), 10, 12, 61;

Улица Урицкого, дома № 23а (д/сад №2), 22, 2а;

Улица Горького, дома № 29а (д/сад №17), 51 (школа №1), 27, 32, 37, 37 корп. 1, 45;

Улица Юннатов, дом № 1/8 (д/сад №70);

Улица Фирсова, дома № 6 корп. 1 (д/сад №91), 2, 10а;

Улица Лермонтова, дома № 14 (д/сад №96), 22 (школа №15);

Улица Электрозаводская, дома № 56 (школа №14), 54в, 79, 81;

Улица Введенская, дома № 67, 94;

Улица Войков переулок, дом № 1;

Улица Есенина, дома № 27, 46, 72/2;

Улица Лево-Лыбедская, дом № 34;

Улица Новая, дом № 102;

Улица Ново-Касимовская, дом № 15;

Площадь Театральная, дом № 7а;

Улица Фрунзе, дома № 18, 25, 32;

Улица Циолковского, дома № 5 корп. 1, 12;

Улица проезд Яблочкова, дом № 7.

С утвержденным графиком плановых отключений на период подготовки к отопительному сезону 2021/2022 годов можно познакомиться здесь.