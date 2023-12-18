Почти 19 тысяч заявок поступило на Всероссийскую муниципальную премию «Служение»

Завершён приём заявок на соискание Всероссийской муниципальной премии «Служение». Было получено и обработано 18 458 заявок от представителей муниципального сообщества из 89 регионов страны. Ещё 433 заявки подано в специальной номинации. Заявки прошли первичный отбор – их оценит экспертный совет. Народное голосование начнётся 25 декабря.

Из Центрального федерального округа зарегистрировано наибольшее количество заявок — 6 004, на втором месте и третьем месте по числу заявок — Приволжский и Южный федеральные округа — 2 405 и 2 060 заявок соответственно.

Всероссийская муниципальная премия «Служение» проводится по поручению Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и присваивается выдающимся представителям муниципального сообщества — командам и людям, которые внесли особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан. Наблюдательный совет возглавил Первый заместитель руководителя администрации Президента России Сергей Кириенко. Организатор — Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке Администрации Президента Российской Федерации.

«Муниципальные служащие — это люди, чья работа не всегда видна, но при этом важна для каждого. Они отвечают за то, чтобы в наших домах был свет, вода и тепло, за чистоту наших дворов, за благоустройство наших парков, городов и сёл. Цель этой Премии, которая проводится по Поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина, — показать истории и лица муниципального сообщества. Рассказать о тех, кто работает вместе с людьми и ради людей», — подчеркнула Член президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления, Сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ирина Гусева.

Напомним, премия «Служение» вручается в десяти номинациях за лучшие проекты и управленческие решения: «Мой край — моя гордость»; «Малая родина — сила России»; «Защита отечества — общее дело»; «Объединяя усилия — умножаем возможности»; «Инициатива каждого — общий успех»; «Прямой разговор — доверие к власти»; «Опыт наставника — успех молодых»; «Новые технологии — новые возможности»; «Судьба человека — гордость Отечества».

По девяти основным номинациям главы муниципальных образований, муниципальные служащие и работники муниципалитетов, работники муниципальных организаций, председатели, исполнительные директора и сотрудники Советов муниципальных образований субъектов РФ, председатели и члены ТОС, сельские старосты, а также муниципальные депутаты подавали заявки самостоятельно на сайте премияслужени.рф. На специальную номинацию «Судьба человека — гордость Отечества» номинантов выдвигали Советы муниципальных образований субъектов Российской Федерации во Всероссийскую ассоциацию развития местного самоуправления.