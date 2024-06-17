Почти 1000 жителей Чучковского района остались без света из-за грозы

В Чучковском районе без света остались 318 домов и 965 человек. Причиной этого стала гроза, случившаяся накануне, 16 июня. Об этом пишет ИД «Пресса».

С утра понедельника, по сообщению ЕДДС, без электричества оставались отдельные улицы в Пертове, Дудкине, Кистеневе, Ункосове, Аладьине, Голенищеве и поселке Авангард, деревни Марьевка и Александровка. Сейчас в районе работает ремонтная бригада, которая выявляет и ремонтирует поврежденные участки линий электропередач.

В соседнем Шиловском районе прошлое воскресенье тоже прошло не без «сюрпризов» за сутки здесь выпало аномальное количество осадков.