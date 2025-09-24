Почти 100 тысяч рублей потеряли жители Рязанской области после перехода по ссылкам в «Телеграме»

В Сараях двое местных жителей стали жертвами мошенников, которые действовали через мессенджер «Телеграм». Об этом сообщает издание «Пресса», ссылаясь на информацию от сотрудников следственного отдела полиции.

Пострадавшие рассказали, что получили сообщения от знакомых с просьбой перейти по ссылке на видео. После этого они потеряли в общей сумме 90 тысяч рублей.

Сотрудники полиции сообщили, что мошенники распространяют в «Телеграме» ссылки с подписью «Это ты на видео?». После перехода по такой ссылке пользователи становятся жертвами злоумышленников.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 части 3 пункта «г» УК РФ. Виновникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.