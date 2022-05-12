Почтальоны Рязанской области могут доставить на дом новые социальные выплаты на детей

С 1 мая 2022 г. семьи с низким доходом могут претендовать на получение новых социальных выплат на детей в возрасте от 8 до 17 лет. Люди, которым будут одобрены выплаты, смогут получать их прямо дома — деньги доставят почтальоны.

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Подать заявление на ежемесячную денежную выплату можно через портал госуслуг, МФЦ или Пенсионный фонд. Чтобы получать деньги на дому, надо выбрать в заявлении на выплату способ получения через Почту и указать «с доставкой на дом». Эта услуга бесплатна и особенно актуальна для людей, проживающих в сельской местности, где нет доступа к банкоматам.

Кроме этого пособия почтальоны доставляют на дом и другие социальные выплаты, в том числе, пенсии. Сотрудники Почты доставляют деньги на дом в установленный срок. Получателю не нужно идти в отделение банка или искать банкомат, воспользоваться которым человеку в возрасте может быть сложно. Такая услуга особенно важна для маломобильных жителей Рязанской области области. В основном это пожилые люди и те, кто испытывает трудности с передвижением из-за ограничений здоровья.

97,1 % клиентов Почты из Рязанской области области предпочитают получать пенсии на дому при помощи почтальонов, остальные 2,9 % получают пенсии и социальные пособия в почтовых отделениях.

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При обслуживании на дому клиенты Почты могут получить и другие услуги. С помощью мобильного почтово-кассового терминала почтальон может принять оплату коммунальных услуг, услуг связи, налогов, штрафов ГИБДД, кредитов, госпошлины, а также оформить страховку и подписку на периодические издания. Также почтальону можно оставить заявку на доставку необходимых товаров из ассортимента почтовых отделений.

Почта России строго контролирует сроки и качество доставки. Чтобы получать пенсию и социальные выплаты по месту проживания, пенсионеру достаточно написать соответствующее заявление в территориальный орган Пенсионного фонда. Открытие банковского счета для этого не требуется – почтальоны приносят пособия наличными вместе с документами на выплаты. При смене адреса получателю достаточно направить уведомление в территориальный отдел Пенсионного фонда с новым адресом фактического проживания. Помочь оформить бланк заявления может почтальон или начальник почтового отделения, в Пенсионный фонд такой документ направляется заказным письмом.