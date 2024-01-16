Почта России выпустила лимитированную упаковку с рязанской вышивкой

Почта России выпустила лимитированную упаковку для посылок и конвертов с орнаментом рязанской вышивки. Это уже четвёртый выпуск тематической упаковки, посвящённый сохранению культурного и природного наследия России.

В основе дизайна упаковки — образцы вышивки из коллекции Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника. На коробках и конвертах изображены традиционные мотивы рязанской вышивки: цветочные орнаменты, растительные узоры, а также изображения птиц и животных.

«Посылки и конверты видят миллионы людей, так что это эффективный способ наглядно показать им наше достояние и рассказать об идентичности через, казалось бы, повседневные вещи», — прокомментировала руководитель пресс-службы Почты России Екатерина Крудова.

Рязанский орнамент продолжил серию лимитированной упаковки, которую Почта выпускает с конца 2021 года. Ранее компания выпустила серии упаковки с достопримечательностями Новгородской области, в поддержку амурских тигров и с изображениями, отсылающими к самарскому модерну.