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Четверг, 24 февраля, 2022

Почта России упростила клиентам подачу и отслеживание обращений в поддержку

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Почта России упростила клиентам подачу и отслеживание обращений в поддержку

7info7

Почта России обновила сервис цифровых обращений для своих клиентов. Теперь все запросы к поддержке и полученные ответы доступны на сайте pochta.ru. Клиенты будут знать, когда получат ответ по своему обращению, что с ним происходит и к какой теме или посылке оно относится. В ближайшее время сервис также появится в мобильном приложении Почты.

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Раньше клиентам была недоступна информация об актуальном статусе обращения и предполагаемой дате ответа. Теперь созданное обращение автоматически сохраняется в отдельной вкладке раздела «Мои отправления». Там же хранятся другие обращения — как открытые, так и завершенные. Для каждого обращения отображается актуальный статус и срок предоставления ответа — так клиенты могут легко убедиться, что обращение находится в работе.

Если раньше ответ приходил на электронную почту, то теперь он появляется в карточке обращения, откуда его можно скачать или распечатать. Помимо текста обращения, карточка содержит основные данные о проблеме — теперь эту информацию не нужно сохранять отдельно. 

Претензии на розыск — отдельный вид обращений — в новой версии сервиса привязаны к отправлениям, по которым они были созданы. Также из карточки обращения можно быстро перейти в карточку отправления, к которому оно относится.

– Мы перестраиваем экосистему наших продуктов вокруг клиентов и их потребностей, поэтому настроить эффективную и качественную работу с обращениями пользователей для нас критически необходимо. Особенно учитывая, что через нас проходят миллионы клиентов каждый день. Мы полностью переработали наш сервис обращений, чтобы людям было максимально легко и комфортно им пользоваться, – отметил Станислав Чернин, генеральный директор Почтатеха, цифрового подразделения Почты России.

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