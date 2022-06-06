Почта России предлагает рязанцам оформить подписку со скидкой до 30%

С 6 по 16 июня подписаться на периодические издания на сайте и в отделениях Почты России можно со скидкой до 30%. Совместно с издательскими домами компания снизит стоимость подписки на более чем 2100 газет и журналов.

Воспользоваться предложением можно во всех почтовых отделениях, на сайте, в мобильном приложении Почты России, а также у почтальонов, которые оформляют подписку при помощи мобильных почтово-кассовых терминалов.

Выписать периодику можно для себя или для родных и близких, в том числе проживающих в другом регионе России. Кроме того, благотворительная акция Почты России «Дерево добра» позволяет подарить подписку детскому дому, школе-интернату, дому престарелых или сельской библиотеке. Для этого нужно выбрать учреждение, в пользу которого покупается подписка, и оплатить ее на сайте или в почтовом отделении.

Каталог Почты России насчитывает более 6 000 изданий. Среди них – общественно-политические, развлекательные и узкоспециализированные газеты и журналы. На сайте нужное издание можно найти по названию, в алфавитном указателе, в прессе по темам, введя в поисковую строку подписной индекс журнала или газеты. На главной странице клиенты увидят тематические подборки с самыми популярными СМИ. Почта России доставляет издания в почтовые ящики во всех регионах нашей страны.