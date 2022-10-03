Почта России предлагает рязанцам оформить подписку со скидкой до 30%

С 3 по 13 октября подписаться на периодические издания на сайте и в отделениях Почты России можно со скидкой до 30%. Совместно с издательскими домами компания снизит стоимость подписки на более чем 2300 газет и журналов.

Подписчики могут выписать издания во всех почтовых отделениях, на сайте, в мобильном приложении Почты России, а также у почтальонов с помощью мобильных почтово-кассовых терминалов.

У клиентов Почты есть возможность оформить подписку как для себя, так и для родных и близких, в том числе проживающих в других регионах России. Также любой желающий может подарить периодику социальным учреждениям. Для этого достаточно выбрать на странице акции «Дерево добра» детский дом, хоспис, интернат, дом престарелых, подарочные издания и оплатить услугу картой.

Каталог Почты России насчитывает более 6 тысяч изданий. Среди них – общественно-политические, развлекательные и узкоспециализированные газеты и журналы. На сайте нужное издание можно найти по названию, алфавиту, теме или подписному индексу. На главной странице клиенты увидят тематические подборки с самыми популярными СМИ. Почта России доставляет печатные издания в почтовые ящики во всех регионах нашей страны.