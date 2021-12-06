Почта России предлагает 30-процентную скидку на подписку

С 6 по 16 декабря рязанцы могут подписаться на периодические издания со скидкой до 30%. Почта России совместно с издательскими домами снизит стоимость подписки более чем на 2 000 газет и журналов.

Воспользоваться предложением можно во всех почтовых отделениях Рязанской области, на сайте, в мобильном приложении Почты России, а также при помощи мобильных почтово-кассовых терминалов у почтальонов.

Каталог Почты России насчитывает более 5 900 изданий. Среди них – общественно-политические, развлекательные и узкоспециализированные газеты и журналы. На сайте Почты в разделе «Онлайн подписка» нужное издание можно найти как по названию, так и по индексу, для удобства поиска они упорядочены по категориям, темам и популярности. Клиент выбирает удобный для себя способ получения подписных изданий: домой в почтовый ящик, в абонементный ящик или у оператора в почтовом отделении.

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Оформить подписку можно для себя или подарить её на Новый год своим родственникам и знакомым. Кроме того, благотворительная программа Почты России «Дерево добра» позволяет подарить подписку детскому дому, школе-интернату или дому престарелых. Принять участие в акции могут и юридические лица — организации и компании.