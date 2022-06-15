Почта России получила статус ИТ-компании

Почта России вошла в реестр ИТ-компаний, аккредитованных Минцифры.

В первую очередь, признание Почты ИТ-компанией ещё раз подчеркивает основной вектор изменений – трансформацию из почтового оператора в цифровую логистическую компанию. Во-вторых, многое в работе Почты направлено на изменение имиджа. В свете этого статус ИТ-компании, закрепленный на основе прозрачной и понятной процедуры, – это важное послание сразу нескольким целевым аудиториям, в том числе потенциальным партнерам, особенно из сферы высоких технологий, а также будущим и нынешним сотрудникам. Кроме того, сотрудникам станет доступен ряд льгот.

В 2021 г. почти четверть всех доходов – 52,8 млрд руб. – Почте принесли именно ИТ-сервисы: портал pochta.ru, мобильное приложение, личный кабинет юрлица, электронные заказные письма и другие.

Растущая доля цифровой выручки – важный, но не единственный показатель цифровой трансформации. У 52 млн клиентов есть цифровые аккаунты для получения доступа к услугам Почты. Более 2,5 млн посылок в месяц от физлиц оформляют на сайте и в мобильном приложении. За последний год Почта запустила возможность получить посылку за другого человека по электронной доверенности, записаться в отделение на конкретное время, инициировать заключение договора в онлайн-режиме для B2B-клиентов.